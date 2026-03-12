Der Dax hat am Donnerstag in einem Umfeld wieder erhöhter Ölpreise und positiver Reaktionen auf Unternehmensberichte nur leicht nachgegeben. Ein Fass der Nordsee-Ölsorte Brent kostete am Morgen zeitweise wieder mehr als 100 US-Dollar. Eine Panik, wie es sie am Montag mit einer Ölpreisspitze bei fast 120 Dollar und einem Dax-Tief von 22.927 Punkten gegeben hatte, blieb nun jedoch aus.