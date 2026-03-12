Massgeblich für Anleger bleibt die Entwicklung der Öl- und Gaspreise, weil der von den USA und Israel angegriffene Iran immer stärker die Energiewirtschaft in der Golfregion ins Visier nimmt. Die am Vortag von der Internationalen Energieagentur (IEA) angekündigte Freigabe strategischer Ölreserven zeigte keine entspannende Wirkung. Laut dem UBS-Experten Henri Patricot bringt dies nur Zeitgewinn, ohne etwas Grundlegendes an der Situation zu ändern.