Der Dax zeigte sich um die Mittagszeit prozentual unverändert bei 24.340 Punkten und profitierte wohl auch von einem nur leicht schwächer erwarteten Handelsstart in den USA. In der Woche zuvor hatte der deutsche Leitindex angesichts von Entspannungssignalen bei rund 25.150 Punkten noch den höchsten Stand seit Kriegsbeginn Ende Februar erreicht. Bis Freitag jedoch waren die Gewinne dann fast komplett wieder abgeschmolzen. Der MDax mit den mittelgrossen Werten legte am Montagmittag um 0,1 Prozent auf 31209 Zähler zu.