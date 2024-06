Anleger blicken zu Wochenschluss kritisch auf die erste Runde der Parlamentswahlen, die am Wochenende in Frankreich ansteht. «Politische Börsen haben kurze Beine - das dürfte auch für die Parlamentswahl in Frankreich gelten», schrieben jedoch am Freitag die Experten der DZ Bank. Für die zweite Jahreshälfte 2024 besteht ihres Erachtens nach weiter Luft nach oben, nicht zuletzt wegen einer weniger restriktiveren Geldpolitik. Dem Dax trauen sie bis zum Jahresende einen Kursanstieg auf etwa 19 500 Punkte zu.