Ein besser als erwartet ausgefallenes operatives Quartalsergebnis und bestätigte Jahresziele katapultierten die Aktie des Logistikunternehmens mit plus 3,0 Prozent an die Index-Spitze. Wegen eines schwachen Geschäfts in China hatte es Autobauer Mercedes-Benz zu Jahresbeginn weiter schwer und meldete daher erneut einen Gewinneinbruch. Zudem geht er wegen der US-Importzölle auf Autos in diesem Jahr von deutlichen Belastungen aus. Die Aktie büsste zuletzt 1,0 Prozent ein. VW bestätigte ebenfalls die eigenen Jahresprognosen, woraufhin die Aktie um 0,3 Prozent zulegte.