Seine jüngste Bestmarke hatte der deutsche Leitindex im Oktober bei etwas über 24.770 Zählern erreicht. Molnar bleibt optimistisch, denn die Marktstimmung unterstütze. Tags zuvor war der Dow Jones Industrial weiter von der Leitzinssenkung der US-Notenbank angetrieben worden und auf ein Rekordhoch geklettert. Zugleich ist der sogenannte Fear-&-Greed-Index, der zu messen versucht, ob Anleger von Angst oder Gier getrieben werden, wieder in den neutralen Bereich zurückgekehrt. Entsprechend könnte sich die Stimmung weiter bessern. «Die Jahresendrally läuft», resümierte Molnar.