Mit der Rheinmetall-Aktie an der Index-Spitze hat sich der Dax am Freitag von Rekord zu Rekord gehangelt. Stabil erwartete US-Börsen nach deutlichen Vortagesgewinnen stützten. Ausserdem dürfte der grosse Verfallstag an den Terminbörsen eine Rolle spielen. Um die Mittagszeit waren an der Eurex Futures und Optionen auf den deutschen Leitindex ausgelaufen. Gegen Handelsschluss verfallen dann auch noch Futures und Optionen auf Aktien.

16.06.2023 14:58