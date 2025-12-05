Unterschiedliche Wege nahmen die deutschen Rüstungswerte nach einer Analyse der Bank of America. Die Aktien des Panzergetriebe-Herstellers Renk , für die die Branchenexperten ihre Einstufung um 180 Grad drehten und sie nun zum Kauf empfehlen, kletterten um 4,3 Prozent nach oben. Beim Sensor-Spezialisten Hensoldt strich die Bank derweil ihre Kaufempfehlung bei deutlich gekapptem Kursziel, die Papiere gewannen aber 0,3 Prozent. Rheinmetall legten um mehr als ein halbes Prozent zu; auch hier hatten die Analysten ihr das Kursziel gesenkt, bleiben der Aktie aber gewogen./mis/tav/stw