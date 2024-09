«Die Wirtschaftsdaten aus China in den kommenden Wochen werden zeigen müssen, ob und wie stark der Stimulus wirkt», kommentierte am Morgen der CMC-Markets-Experte Jochen Stanzl. Auch in Europa sei eine Abkühlung der Konjunktur zum grössten Aktienrisiko geworden, ergänzte er. Denn die jüngsten Wirtschaftsdaten stellten den bald erwarteten Aufschwung in Frage. «Für Anleger bleibt nur die Hoffnung, dass die Medizin sinkender Leitzinsen der Zentralbanken schnell wirkt», so Stanzl.