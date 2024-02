Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt hat am Mittwoch eine Pause eingelegt. Der Dax hielt sich mit einem moderaten Abschlag von 0,2 Prozent auf 17 000 Punkte aber in unmittelbarer Schlagdistanz zum Rekordhoch bei rund 17 050 Zählern, auf das er am Vortag geklettert war.

07.02.2024 14:43