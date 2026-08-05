Der Höhenflug am deutschen Aktienmarkt aus dem frühen Handel zur Wochenmitte ist gegen Mittag verpufft. Hoffnungen auf eine Beilegung des Iran-Krieges, weiter sinkende Ölpreise und eine Rally bei Technologie-Aktien hatten den Dax zunächst klar nach oben auf ein weiteres Rekordhoch getrieben. Zuletzt notierte der Leitindex aber nur noch kaum verändert bei 26.211 Punkten.