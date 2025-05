Mit einem Plus von mehr als 1 Prozent steuert der Dax auf die fünfte positive Handelswoche in Folge zu. Experte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets verwies neben den Zollannäherungen auch auf die Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Krieges, die am Freitag in Istanbul von ukrainischen und russischen Vertretern aufgenommen wurden. «Das sind nicht nur irgendwelche Entwicklungen, es sind klare Signale für Aktienkäufer», sagte er am Freitagmorgen.