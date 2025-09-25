Der zuletzt gute Lauf von Siemens Energy ging am Donnerstag mit Gewinnmitnahmen zu Ende. Nach einem sehr optimistischen Kursziel eines Analysten zunächst noch höher gestartet, drehte der Kurs des Energietechnik-Konzerns auf seinem Hoch seit Mitte August bei exakt 100 Euro ab. Zuletzt sackte er um 3,7 Prozent ab. Vorerst zeigte sich die Aktie aber an der 50-Tage-Linie stabilisiert. Diese ist ein beliebter Indikator für den kurz- bis mittelfristigen Trend.