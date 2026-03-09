Den Experten von Index-Radar zufolge preisen Investoren neben dem Szenario eines länger anhaltenden Konflikts auch die Sorge vor einem erneuten Inflationsimpuls durch steigende Energiepreise ein. In solchen Phasen lohne es sich, einen Schritt kürzerzutreten. Sie warnen aber vor Panik, die an der Börse «selten ein guter Ratgeber» sei. Die Experten setzen darauf, dass der Konflikt zeitnah entschärft oder zumindest so begrenzt wird, dass die Energiepreise wieder deutlich nachgeben.