In der Bilanzsaison hierzulande ging es nach der Zahlenflut am Vortag nun etwas gemächlicher weiter. Aus dem Dax berichtete die Commerzbank , die in ihrem Abwehrkampf gegen die italienische Unicredit einen überraschend starken Jahresstart hinlegte. Das passe zum guten Abschneiden anderer Banken im ersten Quartal, sagten Händler. Ausserdem strebt die Commerzbank zu Beginn des dritten Quartals den nächsten Aktienrückkauf an. Die Aktien zogen um 2,3 Prozent an.