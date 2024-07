Wegen politischer Unsicherheit steuert der Dax am Mittwoch auf seinen dritten Verlusttag in Folge zu. Obwohl der Dow Jones Industrial am Vorabend in New York seine Rekordrally fortgesetzt hatte, fiel der deutsche Leitindex am Nachmittag um 0,46 Prozent auf 18.434 Punkte. Er entfernt sich damit weiter von seinem Hoch seit Anfang Juni, das vom vergangenen Freitag stammt.