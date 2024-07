An den globalen Aktienmärkten war in den vergangenen Tagen ein Favoritenwechsel zu beobachten, hin zu den US-Börsen und dort raus aus der Technologiebranche und rein in Standardwerte. Während der Dow Jones Industrial am Mittwoch erstmals über die Marke von 41.000 Punkte gestiegen war, war an der Nasdaq Korrektur angesagt. Am Donnerstag zeichnet sich dort aber eine gewisse Erholung ab.