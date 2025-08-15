Der Dax legte zur Mittagszeit um 0,5 Prozent auf 24.495 Punkte zu, nachdem der deutsche Leitindex tags zuvor bereits um 0,8 Prozent gestiegen war. Die vor rund einem Monat erreichte historische Bestmarke von 24.639 Punkten rückt wieder näher. Allerdings lauern um die 24.500-Punkte-Marke herum technische Widerstände, wie gleich zum Handelsstart spürbar wurde. Die Auftaktgewinne, die den Dax über 24.500 Punkte geschoben hatten, bröckelten rasch ab. Im Wochenverlauf zeichnet sich dennoch ein Plus von fast anderthalb Prozent ab.