Vor den mit Spannung erwarteten Daten zur US-Inflation ist der Dax am Mittwoch wieder an sein Rekordhoch herangerückt. Der Leitindex gewann gegen Mittag 0,50 Prozent auf 18 810,01 Punkte. Damit fehlten nur rund 36 Zähler bis zu seinem am vergangenen Freitag erreichten Höchststand.