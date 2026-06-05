Die KI-Rally an den Börsen wird derweil zunehmend ausgebremst. Das KI-Unternehmen Anthropic fordert eine weltweite Pause bei der KI-Entwicklung und warnt vor den Risiken der Selbstoptimierung. KI-Modelle könnten bald in der Lage sein, sich ohne menschliches Eingreifen selbst zu verbessern. Auch der Börsengang von SpaceX wirft seine Schatten voraus und dürfte laut Marktanalyst Timo Emden von Emden Research zum ersten grossen Stresstest für die KI-Rally werden. «Die Platzierung könnte zum Gradmesser werden, wie viel Risikokapital nach Jahren der KI- und Technologierally noch mobilisiert werden kann.»