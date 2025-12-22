Die Papiere des Kupferproduzenten Aurubis profitieren von weiter steigenden Kupferpreisen und verzeichneten ein Kursplus von 1,4 Prozent. Am Morgen waren sie bis auf 123,30 Euro und damit ganz nah an ihr Rekordhoch von Anfang Dezember herangerückt. «Der KI-Boom hält die Nachfrage nach Chips - und damit nach Kupfer - hoch», erklärte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Zudem steige der Kupferbedarf in den Bereichen Elektrifizierung, Erneuerbare Energien und Rüstung. Zwar gebe es weltweit noch genügend Kupfer, doch fehle es an neuen Minen, so Stanzl.