Der Dax etablierte sich zum Nachmittag ein Stück weit im Plus, nachdem er am Vortag auf das niedrigste Niveau seit Juni gesackt war. Zuletzt lag der deutsche Leitindex 0,3 Prozent höher bei 23.257 Punkten. Er blieb damit jedoch unter seiner 200-Tage-Durchschnittslinie und gilt weiterhin als charttechnisch angeschlagen. Zuletzt hatten Sorgen wegen der Bewertung von Technologiewerten und Zweifel an weiteren US-Zinssenkungen die Stimmung stark getrübt.