Eine überraschende Kehrtwende in der US-Energiepolitik schob die Windenergie-Aktien teils kräftig an. Die Regierung entschied, dass der norwegische Konzern Equinor die Bauarbeiten an dem Projekt «Empire Wind» vor der Küste von New York doch fortsetzen darf. Die Papiere von RWE , Siemens Energy und Nordex verzeichneten Kursaufschläge zwischen 2,0 und 2,8 Prozent.