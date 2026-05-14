Am Ende verzeichnete der deutsche Leitindex ein Plus von 1,32 Prozent auf 24.456,26 Punkte. Für den MDax der mittelgrossen Werte ging es um 1,57 Prozent auf 31.893,88 Zähler bergauf.
Auch in Europa standen Kursaufschläge zu Buche. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,3 Prozent. In London ging es immerhin um knapp 0,5 Prozent hoch, während in Zürich wegen eines Feiertags kein Handel stattfand.
In New York notierte der Leitindex Dow Jones Industrial knapp im Minus. Der marktbreite S&P 500 und mehr noch der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 wiesen hingegen klare Gewinne sowie Bestmarken aus./gl/he
(AWP)