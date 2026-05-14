Der Dax hat am Donnerstag seine Erholung vom Vortag fortgesetzt. Der KI-Boom im Technologiesektor hält die Anleger dies- wie jenseits des Atlantiks bei Laune - zuletzt angetrieben von einem starken Ausblick des US-Netzwerkausrüsters Cisco . Dies gab am Donnerstag auch den Dax-Schwergewichten Siemens und SAP Auftrieb. Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets sprach von einem typischen Feiertagshandel, gekennzeichnet durch ein geringes Handelsvolumen.