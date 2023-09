Am Index-Ende knüpften MTU -Aktien mit sieben Prozent Abschlag an ihren prozentual zweistelligen Kurssturz vom Vortag an, an dem der Triebwerkshersteller seine Umsatz- und Gewinnprognose unter Vorbehalt gestellt hatte. Ein Rückruf wegen eines Materialfehlers bei bestimmten Airbus -Triebwerken, an denen der Rüstungskonzern und Luftfahrtzulieferer RTX und auch der deutsche Anbieter beteiligt sind, kostet beide Zulieferer voraussichtlich Milliarden. Auch Airbus-Papiere verloren weiter und gaben gut eineinhalb Prozent nach.