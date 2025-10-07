Nach der Stagnation zum Wochenauftakt hat sich der Dax auch am Dienstag von seiner lethargischen Seite gezeigt. Gegen Mittag pendelte der deutsche Leitindex mit 24.380 Punkten um seinen Schlusskurs vom Vortag. Er bleibt damit unter der Marke von 24.500 Zählern. Bei einem Ausbruch nach oben winkt das bisherige Rekordhoch vom Juli bei 24.639 Punkten. «Der Dax konsolidiert auf hohem Niveau», schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.