Nach dem trägen Wochenstart hat der Dax am Dienstag etwas Boden gut gemacht. Der deutsche Leitindex stieg am frühen Nachmittag um 0,4 Prozent auf 18.698 Punkte. Der MDax stieg am Mittag um 0,4 Prozent auf 25.277 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte ebenfalls 0,2 Prozent zu.