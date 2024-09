Von den Börsen in Übersee kam keine Unterstützung für den Dax. In New York zeichnet sich nach dem durchwachsenen Freitag ein verhaltener Auftakt in die neue Woche ab. Uneinheitlich präsentierten sich am Montag auch die asiatischen Handelsplätze: Weiteren Gewinnen in China am letzten Handelstag vor der «Goldenen Woche» stand eine Verkaufswelle in Japan gegenüber.