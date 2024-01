In besonderem Masse zogen aus dem diesjährigen Verliererkreis die Hellofresh -Aktien im MDax an. Morgan Stanley wird für den Kochboxenlieferanten optimistisch, was die Aktie um elf Prozent nach oben trieb. Angesichts der bisherigen Kursentwicklung argumentierte Analyst Luke Holbrook, der Markt verkenne das Potenzial der Fertiggericht-Marke Factor.