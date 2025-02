US-Präsident Donald Trump ist den Fachleuten zufolge primär an Deals interessiert und weniger an einer Eskalation des Handelskonflikts. Dennoch dürfte die US-Administration in den kommenden Wochen Europa ins Visier nehmen. Laut Index-Radar zeigt ein Blick auf den VDax , dass die Unsicherheit am Markt erhöht bleibt. Das sogenannte Angstbarometer notiert auf dem Niveau von November.