Eine neue Wandelanleihe liess die Anteilsscheine von SGL Carbon um 8,2 Prozent absacken, womit sie grösster Verlierer im SDax waren. Unter anderem will der Kohlefaserspezialist aus dem Erlös eine bestehende Anleihe refinanzieren, die im kommenden Jahr fällig wird. Zudem solle die Bruttoverschuldung des Konzerns gesenkt werden. Die neuen Schuldverschreibungen sollen in bis zu 12,2 Millionen nennwertlose Stückaktien wandelbar sein, was rechnerisch in etwa einer Kapitalerhöhung von rund zehn Prozent entspricht. Die Grossaktionärin Skion, Beteiligungsgesellschaft der Unternehmerin Susanne Klatten, habe bereits Interesse an den Anleihen bekundet, hiess es. Sie hält aktuell 28,5 Prozent an SGL.