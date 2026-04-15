Am frühen Nachmittag stand der deutsche Leitindex 0,04 Prozent im Plus bei 24.053 Punkten. Damit behauptete er sich klar über der Marke von 24.000 Punkten. Für den MDax , den Index der mittelgrossen Börsenunternehmen, ging es um weitere 0,51 Prozent auf 30.689 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor knapp 0,7 Prozent. In den USA hatte am Dienstag vor allem die Tech-Börse Nasdaq mit deutlichen Gewinnen geschlossen. Dort zeichnet sich eine moderat freundliche Eröffnung ab.