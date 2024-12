Die Nachricht, dass Siemens in den kommenden Monaten 6 Prozent seiner Beteiligung an Siemens Energy veräussern will, belastete den Kurs des Energietechnik-Unternehmens letztlich kaum. Am Nachmittag notierten Energy 2,8 Prozent fester in der Nähe des Rekordhochs. Auch Siemens fehlen mit plus 0,8 Prozent nicht viel bis zum Höchststand.