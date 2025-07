Positiv sei mit Blick auf den Zolldeal hervorzuheben, dass «die Unsicherheit und die Sorge vor einer Eskalation im Handelskonflikt beseitigt wurden», schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen. Belastende Faktoren blieben aber und würden ihre Wirkung in den kommenden Monaten entfalten. Preissteigernde und produktionsdämpfende Effekte in den USA beziehungsweise in der Europäischen Union seien zu erwarten.