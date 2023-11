Am späteren Vormittag rückte unter den Einzelwerten der Energiekonzern RWE mit seinem Kapitalmarkttag in den Blick. Das RWE-Papier sprang mit plus 4,1 Prozent an die Dax-Spitze. Wie von einigen Analysten erwartete, steckte sich RWE höhere Ziele für das laufende Jahrzehnt. In den Jahren 2024 bis 2030 sollen weltweit 55 Milliarden Euro netto investiert werden und das grüne Portfolio auf mehr als 65 Gigawatt ausgebaut werden, teilten die Essener mit. Von den Ambitionen dürfen auch die Aktionäre profitieren. Die Dividende soll jährlich um bis zu 10 Prozent steigen. Bereits für 2024 sind 1,10 Euro je Aktie geplant. Für 2023 sind derzeit 1,00 Euro je Anteilsschein angedacht.