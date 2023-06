Auf der Konferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) in Portugal sprechen am Mittwoch zudem die Chefs der grossen Notenbanken. "Die Anleger erhoffen sich hier Hinweise darauf, dass ein Übermass an Zinsanhebungen kontraproduktiv sein könnte", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte am Vortag im Rahmen der Veranstaltung die Märkte auf eine weitere Anhebung der Leitzinsen im Juli eingestellt.