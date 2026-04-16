Die jüngsten US-Börsenrekorde haben den vortags wenig bewegten Dax am Donnerstag gestützt. Mit einem Kursplus von 0,32 Prozent auf 24.144 Punkte hielt sich die Kaufbereitschaft der Anleger aber erneut in Grenzen. Der deutsche Leitindex hat weiter mit der Unsicherheit wegen der Entwicklung des Iran-Kriegs zu kämpfen. Zudem erweist sich die 200-Tage-Linie als Hürde, die der Dax am Mittwoch nur zeitweise hatte überwinden können. Aktuell liegt er wieder etwas über diesem langfristig wichtigen Trendindikator.