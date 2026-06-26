Auf europäischer Bühne verbuchten deutsche Aktien in der Breite überdurchschnittliche Verluste, denn für den MDax ging es am letzten Handelstag der Woche um 1,1 Prozent auf 31.626 Zähler bergab. Der EuroStoxx fiel etwas moderater um 0,7 Prozent. In Asien hatten die Anleger nach den gefeierten Resultaten des US-Konzerns Micron direkt wieder Gewinne mitgenommen - vor allem in Tokio und Seoul. In New York bahnt sich auch ein schwächerer Start an.