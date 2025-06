Am Dax-Ende sackten die Aktien von Fresenius Medical Care um 5,6 Prozent ab. Der Dialysespezialist konnte nur kurz von Aussagen auf seinem Kapitalmarkttag in London profitieren. Laut Jefferies-Analyst James Vane-Tempest vermissten Teilnehmer der Veranstaltung ein mittelfristiges Umsatzziel. Zudem haben sich vermutlich US-Anleger ein höheres Volumen an Aktienrückkäufen erhofft als das jetzt verkündete. Darauf deuten Aussagen des Analysten David Adlington von der Bank JPMorgan von Anfang Juni hin.