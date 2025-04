In Kürze rückt die beginnende US-Berichtssaison mit Quartalszahlen der Banken JPMorgan , Wells Fargo und Morgan Stanley zusätzlich in den Fokus. Preisdaten aus den USA versprechen zudem weitere Hinweise auf die Inflationsentwicklung in der weltgrössten Volkswirtschaft. Die vortags veröffentlichten Verbraucherpreise hatten für den März eine überraschend deutliche Abschwächung der Teuerung belegt.