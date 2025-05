Der Dax nähert sich am Donnerstag an einem der heissesten Tage der Berichtssaison seinem Rekordhoch von 23.476 Zählern. Quartalszahlen und Zoll-Hoffnung treiben an. Gegen Mittag fehlten dem deutschen Leitindex bei 23.395 Zählern und einem Plus von 1,21 Prozent weniger als 100 Punkte bis zu seinem Höchststand.