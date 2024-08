Getragen von der Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA ist es am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt weiter aufwärts gegangen. Damit könnte der Leitindex Dax den siebten Börsentag in Folge Gewinne einfahren, auch wenn die zuletzt überschaubar blieben. Der Dax stieg gegen Mittag um 0,4 Prozent auf 17.879 Punkte. Vom jüngsten Tief vom Monatsanfang hat der Dax mittlerweile rund 5 Prozent gutgemacht.