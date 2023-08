Allerdings war dies nicht von Dauer: Zur Mittagszeit stand der Dax dann noch 0,52 Prozent höher bei 15 974,73 Punkten. Für den zu Ende gehenden August zeichnet sich nach dem Rekord im Juli damit immer noch ein fast dreiprozentiger Monatsverlust ab. Für den MDax ging es am Donnerstag um 1,10 Prozent hoch auf 27 821,99 Zähler. Das Eurozonen-Barometer EuroStoxx stand derweil nur knapp im Plus. In New York zeichnete sich an den Börsenplätzen auch ein durchwachsener Start ab.