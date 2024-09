Die Ankündigung weitreichender Konjunkturmassnahmen durch Chinas Zentralbank hat den Dax am Dienstag vorübergehend wieder über 19.000 Punkte gehievt. Wie bereits in der Vorwoche konnte er sich aber nicht über der runden Marke halten, ein Rekordhoch wurde nicht erreicht. Zuletzt gewann der Leitindex noch 0,67 Prozent auf 18.972,13 Punkte. Am Donnerstag war der Dax nach der Zinswende in den USA bereits bis auf 19.044 Punkte geklettert, und hatte damit eine neue Bestmarke erreicht.