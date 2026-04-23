Sartorius sanken nach dem Quartalsbericht des Pharma- und Laborzulieferers um 3,7 Prozent. Die Zahlen lägen etwas unter den Erwartungen und die Aktien seien zuletzt gut gelaufen, sagte ein Händler. Für die Anteile des Online-Brokers Flatexdegiro ging es nach Zahlenvorlage um 5,6 Prozent nach unten. Positiv auffällig waren hingegen Stabilus mit plus 5,2 Prozent. Händler lobten die Umsatz- und Margenentwicklung des Herstellers von Gasdruckfedern im ersten Quartal.