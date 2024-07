Eine überraschend deutliche Abschwächung der Inflation in den USA hat am Donnerstag die Kurse am deutschen Aktienmarkt angetrieben. Nach Veröffentlichung der Preisdaten für Juni stieg der Leitindex Dax auf Tageshoch. Zuletzt betrug das Plus 0,7 Prozent auf 18.532 Punkte. Der US-Notenbank Fed könnte die deutliche Abschwächung der Teuerung mehr Spielraum geben für baldige Zinssenkungen.