Die jüngsten US-Börsenrekorde haben den vortags wenig bewegten Dax am Donnerstag gestützt. Mit den sich aktuell abzeichnenden Kursgewinnen in New York nahm der deutsche Leitindex etwas Fahrt auf. Am frühen Nachmittag stand trotz der anhaltenden Unsicherheit wegen der Entwicklung des Iran-Kriegs ein Plus von 0,75 Prozent auf 24.248 Punkte zu Buche. Damit notierte der Dax klar über der für den langfristigen Trend wichtigen 200-Tage-Linie, die er zur Wochenmitte nur vorübergehend überwunden hatte.