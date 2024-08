Die Berichtssaison der Unternehmen läuft derweil weiter auf Hochtouren. Dabei schockte der Pharmawirkstoffforscher Evotec Anleger mit einer deutlichen Senkung der Jahresziele. Die neuen Erwartungen an Umsatz und Gewinn liegen klar unter den Prognosen von Experten. Die Aktien rauschten am MDax-Ende um knapp 35 Prozent in die Tiefe und sackten auf das Niveau von 2016 ab.