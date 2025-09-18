Den Aktionären von Continental wurden die neuen Papiere automatisch in ihre Depots gebucht. Für jeweils zwei Continental-Aktien erhalten sie eine Aktie von Aumovio. Der Aktienkurs von Continental lag - unter Berücksichtigung der nötigen Bereinigung wegen der Abspaltung - zuletzt gut fünf Prozent über dem Schlusskurs vom Vortag. Der erste Kurs der Titel von Aumovio lag bei 35 Euro - zuletzt schafften sie es mit 36,70 Euro sogar deutlich darüber. Dax-Spitzenreiter war Zalando mit plus 5,9 Prozent. Der Online-Modehändler gab bekannt, dass der Grossaktionär und Aufsichtsrat Anders Holch Povlsen am vergangenen Freitag in mehreren Transaktionen Aktien im Wert von über 9,7 Millionen Euro gekauft hat.