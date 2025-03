Der Dax hat am Dienstag nach einem wackligen Start ordentlich Fahrt aufgenommen. Zuletzt zog der deutsche Leitindex um 1,09 Prozent auf 23.100,81 Punkte an. Damit fehlen ihm nur noch 1,6 Prozent zu seinem erst eine Woche alten Rekordhoch von 23.476 Punkten - anschliessend hatten Gewinnmitnahmen eingesetzt. Am Montag war ein erster Erholungsversuch noch gescheitert.